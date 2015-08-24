Европейские и украинские послы спели гимн Украины. Видео

Украина сегодня отмечает 24-ю годовщину Независимости / Фото УНИАН

Радио ЕС подготовило ко Дню Независимости видеоклип с участием ряда иностранных дипломатов, работающих в Киеве, послов Украины в европейских странах, а также других известных общественности лиц.

Читайте такжеУкраина сегодня отмечает 24-ю годовщину Независимости

Каждый из них спел одну строчку гимна Украины.

После завершения пения участники клипа обратились к украинцам.

"Я влюбился в вашу страну 1 декабря 2013 года, когда увидел рвение и дух украинцев, которые хотели изменить свою страну. Желаю, чтобы этот дух всегда оставался с вами", сказал, в частности, посол Испании в Украине Херардо Анхель Бугайо Оттоне, передает «Европейская правда».

"Великобритания продолжит политику поддержки и солидарности ради построения новой, сильной, успешной, стабильной и единой Украины", - пообещал британский посол Саймон Смит.

Посол Латвии Аргита Даудзе добавила, что считает праздник независимости великим днем для всей Украины и для Европы

Свои видео для клипа предоставили также украинские исполнители Нина Матвиенко, Олег Скрипка, Джамала.

Из иностранных дипломатов для украинцев спели посол Литвы Марюс Януконис, посол Канады Роман Ващук, заместитель посла Нидерландов Ричард Скарборо, посол Дании Кристиан Донс Кристенсен, дипломат представительства ЕС в Украине Гусман Гарсия Родригес.

Также по одной строке пропели послы Украины в Польше (Андрей Дещица), Финляндии (Андрей Олефиров), Австрии (Александр Щерба), в Ватикане (Татьяна Ижевская), во Франции (Олег Шамшур) и генконсул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.