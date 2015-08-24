Порошенко с семьей помолился за Украину в Софийском соборе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Софийском соборе предстоятели церквей и руководители религиозных организаций прочитали молитвы за наше государство.

Они просили Украине мира и процветания, а ее народу и тем, кто защищает государство, - Божьей защиты и благословения.

Молитвы прочитали предстоятель Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет; предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук; епископ Украинской православной церкви в Канаде (представитель Вселенского патриарха) Илларион; архиепископ Киево-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине Петр Мальчук; Главный раввин Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх; муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед; президент Украинского библейского общества Григорий Комендант.

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После этого хор исполнил духовный гимн «Боже Єдиний, Великий, нам Україну храни!» («Боже Единый, Великий, нам Украину храни!»), а семья президента поставила свечи.

Вместе с главой государства и его семьей в молитве приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.