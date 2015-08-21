Жена бизнесмена Грановского обвиняет мужа в похищении пяти совместных детей

20 августа бизнесмен в окружении двух десятков вооруженных мужчин ворвался на виллу Елены Грановской в турецкой Аланье и забрал пятерых детей. Елена говорит, что эта группа вошла на виллу около двух часов дня, самой матери дома не было, с детьми была только няня.

Как говорит Грановская, няню и еще одного молодого парня избили. При себе Грановский имел решение суда Анкары, по которым дети должны находиться с ним. Женщина рассказала, что с мужем у них натянутые отношения и они собираются развестись, но пока не могут этого сделать, ведь младшему ребенку всего девять месяцев. Как уверяет Елена, мужчина позволил ей вывезти детей к 25 ноября.

В то же время Александр Грановский подтвердил ТСН, что их дети сейчас находятся в его доме в Одессе. Бизнесмен говорит, что детей забирал законно и пришел не с "чеченцами", а с полицией. Слова жены о якобы побоях Грановский опровергает. Разрешение на вывоз детей он жене давал, но только на неделю, а его жена якобы обманным путем оставила детей в Турции на три месяца и выключила телефоны. С детьми видеться жене позволяет. "Дети – граждане Украины и должны быть здесь, а не в Турции. Я ей не запрещаю, пусть встречается с детьми в любое время. Это все ложь", - сказал Грановский по телефону.

Александр Грановский – одесский бизнесмен, вместе с Борисом Кауфманом является совладельцем компании Vertex United, которая владеет несколькими отелями премиум-класса, среди которых столичный "Президент-отель", одесские "Бристоль", "Лондонская" и другие. Также бизнесмен является совладельцем строительных компаний, банка "Финбанк", издания "Фокус".

Кроме того, журналисты программы "Деньги" уверяют, что Грановский и Кауфман при содействии Александра Януковича за бесценок приобрели одесский аэропорт.