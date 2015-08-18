В Краматорске задержали боевиков "Кабана" и "Малого"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорского горотдела ГУ МВД Украины в Донецкой области, в ходе реализации полученной оперативной информации правоохранители установили и задержали двух жителей Краматорска 32 и 28 лет с позывными "Кабан" и "Малый" соответственно. Злоумышленники входили в состав вооруженного бандформирования во время оккупации города летом прошлого года.

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Установлено, что 32-летний ранее не судимый житель Краматорска с середины июня 2014 года вступил в ряды "ДНР" и дежурил на блокпосту. Другого подозреваемого в банду привел родственник, обеспечив его пневматическим пистолетом. 28-летний мужчина также "осуществлял проверку автотранспорта на блокпосту".

Оба подозреваемых вернулись в Краматорск в начале 2015 года. Один из них скрывался в России, другой – в Одессе.

Фигуранты арестованы, им сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.