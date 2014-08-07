СБУ в Черкасской области задержала сообщника террористов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, по данным СБУ, «В» по заданию руководителя одной из разведывательно-диверсионных групп ГРУ Генштаба ВС России Игоря Безлера (позывной «Бес»), которая действует в городе Горловка Донецкой области, собирал разведывательную информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины, задействованных в АТО.

«Во время обыска в помещении в селе Набутов Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, где этот гражданин временно скрывался, изъяты списки террористов, которые принимают участие в боевых действиях на стороне так называемой «ДНР», платежные квитанции с суммами выплаченных боевикам гонораров, охотничье ружье «Сайга» с магазином к АК-74, снаряженным боевыми патронами», - говорится в сообщении.

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В отношении указанного лица осуществляются следственные действия, добавили в пресс-центре.