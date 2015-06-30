В 10 украинских школах проведут пилотный проект по реформированию образования

Неправительственная организация Центр гражданского образования (Варшава, Польша) в партнерстве с Всеукраинской ассоциацией преподавателей истории и общественных дисциплин «Нова доба» при поддержке Польского института начнут реализацию совместного проекта реформирования и демократизации образования в общеобразовательныхшколах Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей инициативе сегодня в Киеве сообщили представители польского Центра общественного образования и Всеукраинской ассоциации «Нова доба».

“В начале это будет пилотный проект в Украине, к которому будет привлечено только 10 школ”, - сказала исполнительный директор Всеукраинской ассоциации преподавателей истории и общественных дисциплин «Нова доба» Полина Вербицкая.

Директор польской образовательной программы "Классная школа" Агата Лукинска сообщила, что новый проект в Украине будет рассчитан на всех участников учебного процесса - учителей, директоров школ и учеников с родителями. Целью проекта является внедрение системы изменений в школьное образование при помощи новых технологий. Проектом предусматривается выстраивание контактов между школами на уровне Европы и мира.

Результатом внедрения данного проекта должно стать понимание как для учителей, так и для учеников, что школа является тем местом, в котором каждый может и хочет учиться; чтобы школастала тем местом, где растет мотивация учащихся для обучения и стремление к саморазвитию; чтобы школа могла формировать основы общественного воспитания через развитие у учащихся умения сопереживать и понимать потребности других. Школа должна способствовать раскрытию учащимися своей неповторимости и веры в свои возможности, находясь в гармоничной и доверительной атмосфере. Она должна базироваться на современных достижениях науки и техники, обучать иностранным языкам и развивать личностную культуру.

Вице-президент Центра гражданского образования Алисия Пацевич отметила, что речь не идет о дублировании польского опыта в Украине. В десяти выбранных школах по всей Украине для учителей будут проведены тренинги, будет определено, что необходимо в украинских школахввести, чтобы школы стали более открытыми для общества и активно привлекались к процессам становления гражданского общества в Украине.

По ее убеждению, повышению уровня обучения и равных возможностей для получения образования также должно служить изменение школьной культуры, где скука и унижение уступают доброте и развитию личности учащихся.

“Мы хотим начать сейчас и здесь, в Украине, этот проект. На данный момент у нас есть средства на 10 школ на период четырех месяцев, и затем мы хотим расширить этот проект”, - сказала Пацевич, отметив, что планируется этот проект развить в более широкий, национальный уровень в Украине.

Директор всеукраинской ассоциации «Нова доба» подчеркнула необходимость обеспечения действия инструмента самооценки непосредственно в учебном заведении, когда ученик, учитель, родители, директор школы оценивают деятельность школы, определяя проблематику, над которой необходимо работать и вместе в сотрудничестве находить ее решение.

"Я думаю, что сейчас посторонним быть после Майдана невозможно, после второго Майдана. Мы не хотим, чтобы был третий Майдан, мы не хотим, чтобы эта страна где-то возвращалась, она уже движется. Она выбрала свой вектор, она выбрала европейский вектор, и это чрезвычайно важно", - отметила Вербицкая.

В этой связи она отметила необходимость поиска путей обеспечения необратимости процессов в стране и одновременно, чтобы реализовать качественное продвижение в образовании. Вербицкая подчеркнула, что процесс реформирования образования должен быть интересным как для учителей и учеников, так и для родителей.