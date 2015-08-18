СБУ задержала администратора антиукраинских групп в соцсетях

11:08, 18 августа 2015
Общество
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Служба безопасности Украины задержала жителя Днепропетровска, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях за деньги кураторов из Российской Федерации.

Reuters

Как сообщает пресс-центр СБУ, 37-летний администратор нескольких групп в соцсети распространял материалы, направленные на срыв мобилизации, дискредитацию действующей власти, открыто призвал к поддержке преступных действий террористов т.н. «ДНР» и «ЛНР» и созданию подобных «республик» в других областях Украины.

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Во время обыска сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области изъяли у злоумышленника компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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