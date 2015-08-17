На окраине Авдеевки местная жительница подорвалась на мине

Жительница Авдеевки, 1978 года рождения, подорвалась на мине в районе въезда в город.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу Димитрова с минно-взрывной травмой, многочисленными осколочными ранениями.