На окраине Авдеевки местная жительница подорвалась на мине
20:59, 17 августа 2015Общество
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Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
REUTERS
Жительница Авдеевки, 1978 года рождения, подорвалась на мине в районе въезда в город.
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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу Димитрова с минно-взрывной травмой, многочисленными осколочными ранениями.
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