В курортной зоне Одессы сгорело кафе
11:27, 17 августа 2015Общество
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В курортной зоне Одессы на Французском бульваре сгорело кафе.
В результате пожара никто не пострадал / mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, 16 августа в 23.35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Французском бульваре возникло возгорание деревянного помоста, подсобного помещения и кровли кафе «Санторин». Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 150 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 4 на 5 августа в Одессе в Лузановке возник сильный пожар в баре «Бикини».
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