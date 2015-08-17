В курортной зоне Одессы сгорело кафе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, 16 августа в 23.35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Французском бульваре возникло возгорание деревянного помоста, подсобного помещения и кровли кафе «Санторин». Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 150 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.