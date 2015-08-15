В октябре в Украине стартует очередной призыв в армию

Об этом сообщил замглавы горвоенкомата Киева Игорь Слюсаренко, передает Обозреватель.

Он отметил, что "изучение призывного ресурса" срочников летом, по сути, не прекращалось.

"Работа в этом направлении не прекращалась. С сентября начнутся медкомиссии – кто-то впервые будет их проходить, кто-то повторно. Были же ведь призывники, которые весной, по каким-то причинам, получили отсрочку – по состоянию здоровья, например", - рассказал Слюсаренко.

Военком также сообщил, что осенний призыв на срочную службу, согласно распоряжению Президента Украины, закончится 30 ноября.

Ранее УНИАН сообщал, что ранее президент Петр Порошенко своим указом внес изменения в указ, продлив сроки весеннего призыва с мая до июня. В то же время срок осеннего призыва остался неизменным - с октября по ноябрь 2015 года.