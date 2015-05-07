Порошенко продлил весенний призыв до июня

Президент Украины Петр Порошенко своим указом внес изменения в указ «О сроках проведения очередных призывов, очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу и увольнении в запас военнослужащих в 2015 году".

Текст соответствующего указа размещен на сайте президента.

Согласно документу, срок весеннего призыва продлен с мая до июня.

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«Внести в Указ Президента Украины от 17 февраля 2015 № 88 "следующие изменения: в пункте 1 статьи 1 слово "май" заменить словом "июнь"; в пункте 1 статьи 2 слово "мае" заменить словом "июне"», - говорится в документе.

В то же время срок осеннего призыва остался неизменным - с октября по ноябрь 2015 года.