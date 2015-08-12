Семьям погибших в АТО бойцов Нацгвардии выплатили 80 миллионов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил подполковник, начальник службы военно-социальной работы отдела гуманитарного обеспечения управления по работе с личным составом Главного управления Национальной гвардии Валерий Шандурский.

Он отметил, что за время проведения АТО погибли 167 нацгвардейцев, 708 получили травмы и ранения, 30 пропали без вести, 10 находятся в заложниках.

Читайте такжеГенштаб не собирается возвращать на передовую Нацгвардию и батальоны МВД

По словам Шандурского, в настоящее время выплачено единовременное пособие семьям 131 погибшего военнослужащего. По остальным семьям погибших идет подготовка документов для осуществления выплат.

Также выплачено единовременное пособие более 200 военнослужащим, получившим ранения, на общую сумму свыше 9,5 млн грн.

«На настоящее время задолженности по выплатам единовременного денежного пособия по указанным категориям Нацгвардия не имеет», - подчеркнул он.

Шандурский также сообщил, что проводятся мероприятия по реабилитации раненных военнослужащих. Так, по его данным, на сегодняшний день реабилитацию прошли 190 военнослужащих, из них 46 - за рубежом. Проведено протезирование 6 военнослужащих, потерявших конечности. Согласно медицинским показателям готовится протезирования еще 4 военнослужащих.

Также проводится работа по обеспечению жильем семей бойцов Нацгвардии, которые погибли и получили тяжелые ранения. На сегодняшний день приобретено 8 квартир и еще 8 в ближайшее время планируется приобрести.

Представитель руководства Нацгвардии проинформировал также о работе по поощрению военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач АТО. «В настоящее время за непосредственное участие в боевых действиях и боевых столкновениях военнослужащих Нацгвардии выплачено средств в сумме около 14 млн грн. За проявленные мужество и героизм поощрялись 2 тыс. 399 военнослужащих, из них более 800 солдат и офицеров получили воинские звания досрочно, 752 отмечены государственными наградами, 144, к сожалению, посмертно», - сказал Шандурский.

По его словам, с целью систематизации и контроля за предоставлением социальных льгот и гарантий военнослужащих введена практика введения электронных социальных карточек на погибших военнослужащих. В этих картах фиксируются данные о военнослужащем (должность, обстоятельства гибели, место захоронения, адрес и контакты членов семей), указаны полученные государственные награды, состояние выплаты денежной помощи членам семей, состояние обеспечения жильем и меры, которые уже приняты по увековечению памяти.

Также Шандурский заверил, что в настоящее время все добровольцы, которые в свое время шли в АТО, переведены в статус «отмобилизированные» или подписали контракт для прохождения военной службы по контракту. «И они в настоящее время пользуются полным пакетом социальных льгот и гарантий, предусмотренных для военнослужащих Нацгвардии и других силовых структур. То есть это и зарплата на должном уровне, отпуск, лечение и другие льготы, предусмотренные действующим законодательством Украины», - подчеркнул он.