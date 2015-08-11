МВД задержало трех участников стрельбы в Виннице

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Винницкой области.

Сотрудники МВД задержали трех непосредственных участников вооруженного нападения в Виннице.

"Кроме того, предпринимаются активные следственно-розыскные мероприятия для установления других лиц, причастных к преступлениям, проверяются разные версии касательно оснований возникновения конфликта", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что по факту нападения открыто три уголовных производства – незаконное хранение оружия, совершение хулиганских действий группой лиц и умышленное убийство.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в Виннице около 13:00 на перекрестке Барского шоссе и Келецкой неизвестные расстреляли автомобиль. В результате нападения пострадало трое мужчин, двое из которых позже скончались в больнице во время оказания медицинской помощи.