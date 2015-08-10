Суд оправдал боевика "ЛНР", который добровольно сдался ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается в сообщении, житель города Свердловск Луганской области в период с июля 2014 года был в «объединенной армии юго-востока» террористической организации «ЛНР», где проходил теоретическое и практическое обучение, в том числе на территории РФ, и нес дежурство на блокпостах.

Читайте такжеНазвана дата передачи в суд дела о гибели бойцов АТО в иловайском "котле"

В начале апреля 2015 г. боевик добровольно прибыл на блокпост Вооруженных сил Украины и сообщил о своей противоправной деятельности, а также способствовал раскрытию других преступлений, совершенных в связи с созданием и деятельностью террористической организации «ЛНР», говорится в сообщении.