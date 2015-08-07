Экс-главред "Вестей" Гужва внес миллионный залог

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обживаюсь в статусе подозреваемого. Внес залог. Уведомил об этом следователя. Сдаю загранпаспорта", - говорится в его сообщении.

Также он отметил, что любое передвижение по стране - теперь только с разрешение следователя, прокурора или суда.

"Ограничения на передвижения будем обжаловать. Но пока живем с этим", - подчеркнул Гужва.

Обживаюсь в статусе подозреваемого. Внес залог. Уведомил об этом следователя. Сдаю загранпаспорта. Любое передвижение по... Posted by игорь гужва on 7 августа 2015 г.

Ранее стало известно, что суд назначил Гужве меру пресечения в виде залога в размере 850 минимальных заработных плат, а именно - 1 миллион 35 тысяч 300 гривень.

Как сообщал УНИАН, 29 июля медиахолдинг "Вести Украина" сообщил, что Гужва уволился из холдинга, а также сложил полномочия главного редактора ежедневной газеты "Вести". Кроме того, он продал долю корпоративных прав в медиахолдинге.

В мае прошлого года сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании "Вести Масс-Медиа" обнаружили у его издателя 1,5 млн грн.

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По данным Миндоходов, начиная с апреля этого года, сотрудники Миндоходов расследуют незаконную конвертационную деятельность отдельных финансовых учреждений Украины. В частности, установлено, что предприятие "Торггазстрим ЛТД" (г. Симферополь) перечислило 93,6 миллиона гривен в адрес Сумского частного предприятия, которое длительное время декларирует отсутствие хозяйственной деятельности. После чего указанная сумма была перечислена на счет "Вести Масс-Медиа". В связи с этим налоговая милиция расследует причастность компании к незаконной конвертационной деятельности.

Вместе с тем, представители некоторых СМИ и общественные деятели заявили, что это попытка надавить на издание в связи с их редакционной политикой. Однако позже в налоговой заявили, что расследование деятельности газеты "Вести" никак не связано с редакционной политикой издания.