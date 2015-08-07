В Харьковской области осуждены четыре террориста, проходившие подготовку в РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, все четверо членов террористической группы по решению Дергачевского районного суда получили реальные сроки заключения.

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По сведениям СБУ, диверсионную подготовку члены преступной группы получили в тамбовском военном лагере в России, куда их направил 42-летний харьковчанин-вербовщик. Российские офицеры обучили их подрывному делу, тактике ведения боевых действий, снайперской стрельбе, стрельбе из автоматического оружия, схемам совершения диверсий и терактов.

Группа не успела начать террористическую деятельность, поскольку в начале марта была обезврежена сотрудниками СБУ. Во время обысков у злоумышленников изъяты: почти килограмм тротила, электродетонатор, боевые осколочные гранаты, а также изданная в России специальная литература по подрывному делу, «шевроны» и символика террористических организаций.

Приговором суда вербовщик группы признан виновным в совершении преступлений по ст. 110; ст. 263 и ст. 396 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность Украины"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"; "сокрытие преступления") и приговорен к лишению свободы сроком 5 лет. Остальные члены группы приговорены к 3 годам лишения свободы.

Судебные приговоры в отношении членов преступной группы вступили в законную силу в конце июля.