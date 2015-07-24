В России госпитализировали двух пострадавших в ДТП украинцев - МИД

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, 23 июля около 18:30 на 90-м километре автодороги Светлоград – Буденовск, вблизи с. Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края на пути в г. Махачкала произошла авария с участием частного микроавтобуса «Мерседес» с украинской регистрацией. В числе пассажиров автобуса - 9 граждан Украины (среди них – 1 несовершеннолетний).

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По предварительным данным, среди 4 пострадавших с разной степенью тяжести - 2 гражданина Украины, которые были госпитализированы в Центральную районную больницу г. Благодарное.

Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала: «Снова печальные новости - в РФ произошло ДТП с 11 гражданами Украины. Четверо пострадали, состояние одного тяжелое. Консул уже работает на месте аварии».