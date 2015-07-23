ФСБ задержала в Черном море украинский танкер

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

Как стало известно, на борту судна обнаружено свыше 1,16 тысячи тонн дизельного топлива без документов. В ФСБ считают, что танкер якобы являлся нелегальным скупщиком и продавцом топлива в открытом море.

В погрануправлении отметили, что при осмотре выяснилось, что на танкере нет капитана. Также у экипажа, состоящего из 10 человек, отсутствовала вся служебная документация, а также автоматизированная идентификационная система.

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"То есть корабль фактически являлся "призраком", не видимым для государственных контролирующих органов", - подчеркнули в ФСБ России.

В настоящее время судно арестовано и доставлено в порт Керчь. Его владельцу - компании "Ювас-транс" - грозит штраф в размере более 3 млн рублей.

Ранее УНИАН сообщал, что Печерский районный суд Киева арестовал рыболовецкое судно «Черемош» (тоннажем 657 т) за заход в порты Крыма и запретил его использование.