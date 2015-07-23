США рассказали о поздравлении пилотов бомбардировщиков РФ с Днем независимости Америки
Американские ВВС поднимали два истребителя F-15 на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые обнаружили в небе над Тихим океаном, в 39 милях от побережья штата Калифорния.
Об этом сообщает издание Washington Free Beacon.
Согласно информации, инцидент имел место 4 июля, однако данные американских военных были обнародованы позже.
Отмечается, что пилот одного из бомбардировщиков приветствовал летчиков ВВС США.
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"Доброе утро, американские пилоты, мы здесь, чтобы поздравить вас с 4 июля, вашим Днем независимости", - сказал российский пилот после выхода в эфир.
В свою очередь американские военные расценили действия экипажей Ту-95 как бряцание оружием со стороны России и подчеркнули, что появление стратегических бомбардировщиков вблизи побережья США несут намного больше опасности, чем обычные разведывательные миссии США у берегов России.