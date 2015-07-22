США в дальнейшем обещают помогать Украине в создании патрульной полиции

Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в создании патрульной полиции и новой службы специальных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель Государственного секретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Уильям Броунфилд на открытии Центра полицейских услуг в Киеве.

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«Сегодня мы с премьер-министром Украины и министром внутренних дел обсуждали, будем ли мы продолжать сотрудничество. Конечно, да. Мы будем сотрудничать в доведении до конца процесса создания патрульной полиции. Также мы будем сотрудничать с правительством Украины в создании и развитии новой службы специальных операций. Также мы будем сотрудничать с правительством для улучшения работы пограничной службы», - сказал заместитель Госсекретаря.