В результате землетрясения на Закарпатье повреждено две школы и жилой дом

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в с. Округлое повреждены (трещины в штукатурке на стенах, потолке и обвал штукатурки) корпуса №1 и №2 местной ООШ I-III ступеней, которые соответственно находятся на улицах Школьной и Шевченко.

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По данным пресс-службы, в с. Добрянское в старом здании местной общеобразовательной школы выпала рамка металлопластикового окна, есть трещины в штукатурке на стенах и потолке, смещено навес на центральном входе в корпус.

Вместе с тем, как отмечается, незначительные повреждения зафиксированы в жилом доме по ул. Комсомольской в с. Добрянское, где на штукатурке появились трещины.

Как сообщал УНИАН, 19 июля на территории Закарпатской области, на расстоянии около 120 километров от Ужгорода, а именно - в районе г. Тячев, зафиксированы четыре подземных толчка.