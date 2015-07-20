Завтра жара в Украине немного спадет
Во вторник, 21 июля, в Украине немного снизится температура воздуха, она ожидается в пределах 22-27 градусов тепла, в южной части до 27-30 градусов тепла.
В большинстве областей будет царить сухая погода, лишь ночью в центральных областях, а днем на востоке и юго-востоке пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части ночью ливни, грозы, местами град и шквалы, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.
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В восточных областях ночью - преимущественно сухо, днем дожди с грозами. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В южной части - местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-30 градусов тепла.
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.