Завтра жара в Украине немного спадет

В большинстве областей будет царить сухая погода, лишь ночью в центральных областях, а днем ​​на востоке и юго-востоке пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 10-16 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части ночью ливни, грозы, местами град и шквалы, днем ​​осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-16, днем ​​23-28 градусов тепла.

Читайте такжеСильная жара может негативно повлиять на урожай кукурузы в Украине

В восточных областях ночью - преимущественно сухо, днем ​​дожди с грозами. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В южной части - местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-30 градусов тепла.

В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.