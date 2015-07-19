Сегодня вечером и завтра Украину накроют сильные ливни
15:34, 19 июля 2015Общество
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Синоптики предупреждают о сильных ливнях, граде и шквалах сегодня вечером и завтра в большинстве областей Украины.
REUTERS
Как сообщает гидрометцентр, вечером 19 июля и в течение суток 20 июля в западных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 25-30 м/сек.
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20 июля в северных, Харьковской и большинстве центральных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в северных, Винницкой и Черкасской областях местами сильные дожди.
В частности, в Киевской области завтра грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град, днем местами сильные дожди.
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