Милиция ищет причины взрыва внедорожника в Черкассах

В Черкассах работники милиции устанавливают обстоятельства и причины взрыва внедорожника Audi Q7.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба, криминалистическая лаборатория, спасатели. Пострадавший в результате взрыва водитель с повреждениями конечностей доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте такжеВ Николаевской области на АЗС горели бензовозыКак сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, около 12.30 в Черкассах возле административного здания водоканала взорвался внедорожник Audi Q7. По словам очевидцев, в результате взрыва пострадал водитель, а также проезжавший рядом еще один автомобиль Audi.