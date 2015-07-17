Эхо событий в Мукачево может прокатиться по всей Украине - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«На этой неделе происходили определенные события на западе Украины в Мукачево», - отметил он и добавил: «Это свидетельствует о том, что насильственные действия могут быть в любом месте и имеют потенциал для своего развития».

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«Мы выражаем соболезнования семьям погибших, и мы надеемся, что если силовые структуры будут выполнять свою работу, и будет соответствующая политическая реакция, то можно установить стабильность в регионе», - сказал Хуг.