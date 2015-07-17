Эхо событий в Мукачево может прокатиться по всей Украине - ОБСЕ
12:42, 17 июля 2015Общество
2054 0
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг считает, что события, которые произошли в Мукачево, могут возникнуть в любом месте Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«На этой неделе происходили определенные события на западе Украины в Мукачево», - отметил он и добавил: «Это свидетельствует о том, что насильственные действия могут быть в любом месте и имеют потенциал для своего развития».
Читайте такжеУчастников перестрелки в Мукачево ищут на площади 40 квадратных километров
«Мы выражаем соболезнования семьям погибших, и мы надеемся, что если силовые структуры будут выполнять свою работу, и будет соответствующая политическая реакция, то можно установить стабильность в регионе», - сказал Хуг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter