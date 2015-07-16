Концерт с участием Кустурицы в столице отменили
В Киеве отменили благотворительный концерт "Любовь спасет мир", в котором 28 июля должен был принять участие сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Об этом сообщили на сайте столичного Дворца спорта.
При этом причины данного решения организаторы концерта не сообщили, но известно, что вчера Министерство культуры Украины попросило МВД и СБУ рассмотреть целесообразность участия сербского режиссера Эмира Кустурицы в концерте «Любовь спасет мир», который запланирован в Киеве 28 июля.
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Обращение в правоохранительные органы было инициировано как реакция на многочисленные призывы общественных активистов и деятелей культуры о недопустимости участия Кустурицы в концерте.
Такая ситуация сложилась из-за неоднократной публичной поддержки режиссером оккупационной политики Российской Федерации в отношении Украины и аннексии Крыма.