Савченко собрала вещи и приготовилась к этапированию из Москвы

Народный депутат Надежда Савченко, которая была похищена террористами и вывезена в Россию и сейчас удерживается в тюрьме в РФ, приготовилась к этапированию из Москвы.

Об этом у Twitter сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Были у Надежды. В СИЗО ей сообщили, что в ближайшие дни этапируют. Она уже собрала вещи. Решительная и бесстрашная", - написал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Савченко обратилась за помощью к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, президенту ПАСЕ Анн Брассер и президенту Европарламента Мартину Шульцу.

В письме-обращении, которое было обнародовано адвокатом Марком Фейгиным, Савченко отмечает, что решение прокуратуры РФ о переносе рассмотрения ее дела в Донецк Ростовской области принятое с политической целью, чтобы помешать работе защитников, а также СМИ освещать судебное разбирательство.

«Это место (Донецк, Ростовской области – УНИАН) – главный центр и перевалочный пункт для переправки российского оружия и пророссийских сепаратистов так называемых ЛНР и ДНР на территорию Украины», – написала она.

В письме она также подчеркнула, что там постоянно находятся тысячи вооруженных людей, «которые направляются воевать в Украину против законной украинской власти». Савченко также сообщила, что ее адвокаты постоянно получают угрозы от сторонников ЛНР и ДНР».

Она также выразила убеждение, что ее мать и сестра, которые хотят присутствовать на суде, «наверняка будут находиться в непосредственной опасности для их жизни».

13 июля уголовное дело украинской летчицы, народного депутата Украины Савченко, было направлено на рассмотрение в суд в Ростовской области.

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Савченко похитили террористы на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

2 июля в Следственном комитете сообщили, что Савченко и трое ее адвокатов завершили ознакомление с материалами уголовного дела в России.