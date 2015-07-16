В Геническе снесли памятник Ленину (фото)

В городе Геническ Херсонской области городские службы утром, 16 июля, демонтировали памятник Ленину.

Об этом в комментарии для Крым.Реалии сообщил и. о. городского главы Геническа Александр Тулупов.

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«Мы выполнили решение сессии, принятое в феврале, и выполнили закон о «декоммунизации». Мы не дали свалить этот памятник, мы его оставили для истории. Он у нас сегодня на ответственном хранении в одном из коммунальных предприятий», – сообщил Тулупов.

По его словам, местная громада на 90 процентов отнеслись к демонтажу памятника нормально, но некоторые горожане возмущались в то время, когда Ленина сносили.

Фото поваленного памятника Ленину уже активно расходится в социальных сетях.

9 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики». Его авторы, в частности, Юрий Луценко, Олег Ляшко и Юрий-Богдан Шухевич считают, что этот документ позволит «устранить угрозу суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, укрепить дух и мораль украинской нации».

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С 21 мая в Украине официально запрещена советская символика. Местные власти приступили к кампании по переименованию улиц, районов, станций метро. Кроме того, из общественных мест должны исчезнуть советские символы и памятники коммунистическим деятелям. Запрет не распространяется на документы госорганов, принятых или изданных до 1991 года и на награды времен СССР, надгробные сооружения, почетные захоронения, экспозиции музеев, тематические выставки, произведения искусства.