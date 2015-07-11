Под Мариуполем тракторист подорвался на мине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, впоселке Талаковка (Ильичевский район Мариуполя) мужчина, 1975 года рождения, получил многочисленные осколочные ранения.

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В сообщении отмечается, что сегодня в дежурную часть Мариупольского ГУ поступило сообщение от медиков, что человек выполнял сельскохозяйственные работы в поле возле фермы и, скорее всего, наехал на мину. Также сказано, что пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, медики борются за его жизнь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.