Синоптики прогнозируют сильную жару до +37 и грозы

10:15, 06 июля 2015
Общество
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Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре 6-8 июля в западных и местами в Винницкой и Житомирской областях.

Жара / Фото УНИАН

Об сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«Сегодня в Крыму и Приазовье местами грозы, днем 6-8 июля в западных, Винницкой и Житомирской областях местами сильная жара 35-37°», - говорится в сообщении.

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