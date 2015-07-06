Синоптики прогнозируют сильную жару до +37 и грозы

Об сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«Сегодня в Крыму и Приазовье местами грозы, днем 6-8 июля в западных, Винницкой и Житомирской областях местами сильная жара 35-37°», - говорится в сообщении.