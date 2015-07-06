Синоптики прогнозируют сильную жару до +37 и грозы
10:15, 06 июля 2015Общество
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Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре 6-8 июля в западных и местами в Винницкой и Житомирской областях.
В западные области идет жара / Фото УНИАН
Об сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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«Сегодня в Крыму и Приазовье местами грозы, днем 6-8 июля в западных, Винницкой и Житомирской областях местами сильная жара 35-37°», - говорится в сообщении.
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