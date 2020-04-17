Для ликвидации лесных пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ

Тяжелая военная техника будет прокладывать дороги в труднодоступную лесную местность для облегчения доступа пожарной технике.

Тяжелую технику Вооруженных сил Украины привлекут для ликвидации лесных пожаров.

«Вчера Киев накрыла пыльная буря, к которой прибавились клубы дыма и гари, которая поднялись из-за масштабных лесных пожаров, раздутых ветром в Житомирской области. Ликвидацию пожаров осложняет сильный порывистый ветер, но ситуация остается под контролем», - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Министерство внутренних дел.

Читайте такжеЖителей сгоревших сел Житомирской области переселили в соседние населенные пункты

Он отметил, что спасатели, прежде всего, занимаются защитой населенных пунктов и объектов инженерной инфраструктуры.

«Там, где позволяют погодные условия, привлечена пожарная авиация. Сегодня утром председатель ГСЧС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку с просьбой оказать спасателям помощь в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин «БАТ-2», которые могут прокладывать дороги в труднодоступную лесную местность для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена», - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал УНИАН, спасатели продолжают тушить лесные пожары в Чернобыльской зоне, сосредоточив усилия на 6 очагах возгорания и тушении двух горящих торфяников, а на Житомирщине еще пытаются локализовать пожары, но ситуация контролируемая.