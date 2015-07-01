В Черкассах загорелся драмтеатр (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на крыше театра и в районе третьего этажа - сильное задымление. Помещение театра окружено пожарными машинами, есть несколько машин скорой помощи. Причина возгорания пока неизвестна. О пожаре в театре сообщили артисты, которые пришли на репетицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, пожар в театре начался сегодня около 15 часов. По предварительной информации, возгорание произошло в зрительном зале на уровне третьего этажа.

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К тушению пожара привлечены все пожарные расчеты Черкасского гарнизона и Академии пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.