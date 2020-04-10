Стало известно, будут ли разблокированы "ВКонтакте" и "Одноклассники " в Украине

Планируется, что запрет будет продлен в мае.

Российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" продолжат находиться под запретом в Украине - распоряжение о продлении блокировки ресурсов уже поступило в Офис президента Владимира Зеленского.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил заместитель главы комитета цифровой трансформации, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

Нардеп сослался на осведомленные источники и отметил, что указом президента после 15 мая блокировка сайтов будет продлена.

"Некоторые народные депутаты, зная об этой информации, сработали на опережение своими обращениями. Когда решение будет официально принято, они станут пиариться и говорить, что все сделано благодаря их работе", - отметил Федиенко.

Чиновник добавил, что не считает блокировку решением проблемы российского влияния:

"Я всегда буду против любой технической блокировки на сетях операторов. С населением нужно работать информационно, создавая свои каналы донесения информации".

Напомним, российские соцсети были заблокированы в Украине 16 мая 2017 года. Кроме того, указом Петра Порошенко был закрыт доступ к сервисам Яндекса и Mail.Ru, телеканалам РБК, "Звезда" и другим ресурсам.

УНИАН ранее также сообщал о том, что крымчан просят сообщать о принудительном призыве в российскую армию.