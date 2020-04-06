Уроки онлайн 5 класс - математика и английский язык - Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.

5 класс. Английский язык

5 класс. Английский язык. Досуг – виды досуга и отдыха. Вступление к теме. Лексика. Предлоги места. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

1. Изучить лексику по теме “Досуг”, заполнить таблицу I like / I don't like (Я люблю / я не люблю), описав занятия, которые любите и не любите делать в свободное время. 2. Изучить предлоги места. 3. Описать свою комнату, используя предлоги места.

Учебники:

1: https://bit.ly/3aN7Fed

2: https://bit.ly/39LNLz9

5 класс. Математика. Вычитание десятичных дробей (Нед.1:ПН)

5 класс. Математика. Вычитание десятичных дробей (Нед.1:ПН) ДЗ: упражнение № 873 Учебник: https://bit.ly/2JFFulz