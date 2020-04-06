Mars жертвует $20 миллионов на борьбу с COVID-19

Часть средств получат международные организации, которые помогают незащищенным категориям населения, больницам и бездомным животным.

Согласно программе, разработанной Mars.Inc. для борьбы с пандемией коронавируса, $8 миллионов в виде денежного и нематериального пожертвования получат три благотворительные организации. Остальные — а это $12 миллионов — компания предоставит с рынков, на которых ведет свою деятельность, а также из собственных благотворительных фондов.

Об этом 3 апреля 2020 года корпорация Mars заявила в своем пресс-релизе.

«Наши принципы работы в условиях кризиса COVID были и остаются неизменными — это обеспечение безопасности и содействие благополучию нашего сообщества благодаря активным действиям по предотвращению распространения вируса и заботы о наших общинах», — прокомментировал инициативу Грант Рид, президент компании Mars. Он отметил, что корпорация поддержит сотни населенных пунктов, а также окажет помощь тем, кто больше всего в ней нуждается в это непростое время.

Так, на счет CARE, независимой негосударственной гуманитарной организации, поступит $5 миллионов. Эти деньги будут использованы для помощи беженцам, детям и женщинам из развивающихся стран. Также часть средств пойдет на поддержку государств, которые оказались не готовыми к эпидемии.

Всемирная продовольственная программа WFP от Организации Объединенных Наций получит $2 миллиона для налаживания транспортировки продуктов питания и предметов первой необходимости во все учреждения ООН, ведущие борьбу с вирусом.

Еще $1 миллион компания Mars пожертвует международной организации Humane Society International в поддержку домашних животных, попавших в приют, потому что их владельцы потеряли финансовый доход или заболели COVID-19.

Уже более века компания Mars в своей ежедневной работе руководствуется принципом, что мир, который мы хотим получить завтра, начинается с того, как мы ведем бизнес сегодня. Корпорация уверена — можно быть действительно успешными только в том случае, когда ваши партнеры и сообщество, с которыми вы работаете, тоже процветают.

«В течение всей жизни наша семья придерживалась мнения, что наши пять принципов являются основополагающими для культуры и успеха Mars, — отметил Фрэнк Марс, председатель совета директоров компании Mars. — Однако именно во время кризиса цель и основные руководящие принципы становятся и важными, и действительно проверенными. Мы сможем преодолеть эту пандемию, только мысля сообща — поддерживая друг друга, и именно в этом заключается обязательство перед нашими сообществами».