Пострадавшую во время теракта в Тунисе украинку выписали из больницы

Об этом корреспонденту ТСН.uа сообщили в посольстве Украины в Тунисе.

Как отмечается, сейчас женщина находится в отеле. Ее состояние удовлетворительное.

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Пострадавшая планирует вернуться в Украину уже в воскресенье.

Напомним, пострадавшая в Тунисе украинка получила ранение в бедро.

Как сообщал УНИАН, в нападении на туристов, отдыхавших на пляже между двумя отелями в Тунисе, участвовали два человека, которым якобы удалось пронести с собой автомат в пляжном зонтике. По другой версии, нападавшие прибыли с моря на катере.