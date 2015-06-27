Пострадавшую во время теракта в Тунисе украинку выписали из больницы
20:33, 27 июня 2015Общество
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Пострадавшую во время теракта на пляже в Тунисе гражданку Украины выписали из больницы.
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Об этом корреспонденту ТСН.uа сообщили в посольстве Украины в Тунисе.
Как отмечается, сейчас женщина находится в отеле. Ее состояние удовлетворительное.
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Пострадавшая планирует вернуться в Украину уже в воскресенье.
Напомним, пострадавшая в Тунисе украинка получила ранение в бедро.
Как сообщал УНИАН, в нападении на туристов, отдыхавших на пляже между двумя отелями в Тунисе, участвовали два человека, которым якобы удалось пронести с собой автомат в пляжном зонтике. По другой версии, нападавшие прибыли с моря на катере.
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