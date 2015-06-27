Непогода обесточила 77 населенных пунктов Украины

В Украине в ночь на 27 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки в виде дождя, шквалистые порывы ветра) вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в пяти областях произошло обесточивание 77 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без электроснабжения остались: в Черниговской области – 41 н.п., в Киевской – 12 н.п., в Сумской – 11 н.п., в Луганской – 8 н.п., в Черкасской – 5 н.п.

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К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.