Непогода обесточила 77 населенных пунктов Украины
10:24, 27 июня 2015Общество
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В частности, без электроснабжения остались: в Черниговской области – 41 н.п., в Киевской – 12 н.п., в Сумской – 11 н.п., в Луганской – 8 н.п., в Черкасской – 5 н.п.
В пяти областях произошло обесточивание 77 населенных пунктов / megakoshka.ru
В Украине в ночь на 27 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки в виде дождя, шквалистые порывы ветра) вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в пяти областях произошло обесточивание 77 населенных пунктов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, без электроснабжения остались: в Черниговской области – 41 н.п., в Киевской – 12 н.п., в Сумской – 11 н.п., в Луганской – 8 н.п., в Черкасской – 5 н.п.
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К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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