В Крыму запретили работу ATR, "15 минут", "Крым.Реалии"
Оккупационные власти Крыма "порекомендовали" учреждениям крымскотатарской культуры не пускать на свою территорию сотрудников ATR, "15 минут", "Крым.Реалии".
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на Facebook заместителя гендиректора канала ATR Лилю Буджурову.
"В последние дни два учреждения крымскотатарской культуры предупредили нас о невозможности съемок. При этом они ссылаются на письмо из Министерства внутренней политики и информации РК, в котором рекомендуется не пущать на свою территорию журналистов, представляющих ATR, "15 минут", "Крым. реалии" и QHA. А дышать нам можно у себя на родине?", - пишет на своей странице Facebook Буджурова.
После незаконной аннексии Крыма оккупационные власти сначала не выдавали лицензии на вещание независимым СМИ. Позже ATR и другие издания получили разрешение "Роскомнадзора", но их работе все равно препятствуют.
Зазеркалье! Сотрудники телеканала ATR, которые работают в Крыму на законных основаниях, предоставляя свидетельство от Ро...Posted by Лиля Буджурова on 25 червня 2015 р.