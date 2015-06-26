В Крыму запретили работу ATR, "15 минут", "Крым.Реалии"

12:26, 26 июня 2015
Общество
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Оккупационные власти Крыма "порекомендовали" учреждениям крымскотатарской культуры не пускать на свою территорию сотрудников ATR, "15 минут", "Крым.Реалии".

В Крыму снова препятствуют работе независимых СМИ

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на Facebook заместителя гендиректора канала ATR Лилю Буджурову.

"В последние дни два учреждения крымскотатарской культуры предупредили нас о невозможности съемок. При этом они ссылаются на письмо из Министерства внутренней политики и информации РК, в котором рекомендуется не пущать на свою территорию журналистов, представляющих ATR, "15 минут", "Крым. реалии" и QHA. А дышать нам можно у себя на родине?", - пишет на своей странице Facebook Буджурова.

После незаконной аннексии Крыма оккупационные власти сначала не выдавали лицензии на вещание независимым СМИ. Позже ATR и другие издания получили разрешение "Роскомнадзора", но их работе все равно препятствуют.

Зазеркалье! Сотрудники телеканала ATR, которые работают в Крыму на законных основаниях, предоставляя свидетельство от Ро...

Posted by Лиля Буджурова on 25 червня 2015 р.
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