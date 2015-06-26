В Крыму запретили работу ATR, "15 минут", "Крым.Реалии"

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на Facebook заместителя гендиректора канала ATR Лилю Буджурову.

"В последние дни два учреждения крымскотатарской культуры предупредили нас о невозможности съемок. При этом они ссылаются на письмо из Министерства внутренней политики и информации РК, в котором рекомендуется не пущать на свою территорию журналистов, представляющих ATR, "15 минут", "Крым. реалии" и QHA. А дышать нам можно у себя на родине?", - пишет на своей странице Facebook Буджурова.

После незаконной аннексии Крыма оккупационные власти сначала не выдавали лицензии на вещание независимым СМИ. Позже ATR и другие издания получили разрешение "Роскомнадзора", но их работе все равно препятствуют.