Meest открыл свыше 3000 вакансий в связи с ростом объемов почтовых отправлений с интернет-покупками

Все больше украинцев в условиях карантина заказывают необходимые товары в интернет-магазинах.

Международный почтово-логистический оператор Meest открыл 3000 новых вакансий в связи с расширением сети и стремительным ростом объемов доставки почтовых отправлений из интернет-магазинов.

«Meest работает в обычном стабильном режиме, ведь является стратегически важным объектом инфраструктуры. Почтово-логистические услуги сегодня являются крайне необходимыми, важно обеспечить непрерывную и своевременную доставку. Все больше украинцев в условиях карантина заказывают необходимые товары в интернет-магазинах, наш долг – доставить их вовремя и безопасно», – сообщила Галина Цвиркун, директор по персоналу Meest.

Галина Цвиркун рассказала, что компания ищет курьеров, но также открыто много других вакансий для работников линейных отделов. Разнообразной является география предложений.

«Вакансии отрыты по всей Украине, но больше всего ищем новых сотрудников в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Мы приглашаем присоединиться к нашей команде курьеров с собственным авто, комплектаторов, грузчиков», – уточнила она.

Компании важно обеспечить непрерывную и своевременную доставку, но вместе с тем важным приоритетом для Meest является безопасность клиентов и работников.

«Рекрутеры работают дистанционно, согласно новому режиму труда. Все члены нашей команды ознакомлены с мерами безопасности, курьеры одевают маски, перчатки, соблюдают дистанцию и часто дезинфицируют руки. Увеличилось количество заказов бесконтактной доставки, то есть в почтоматы. А это уменьшает процент контакта с людьми», - заверила Галина Цвиркун.