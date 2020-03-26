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В СБУ появилась вторая женщина-генерал (фото)

14:19, 26 марта 2020
Общество
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Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной / фото facebook.com/SecurSerUkraine

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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"Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года звание генерал-майора медицинской службы получила начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей.

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