Дюжина приехавших из Польши днепрян "сбежала" от карантинного контроля

Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, услугами такого трансфера воспользовались только 10 человек.

Вчера в Украину поездом из Польши прибыли 600 человек, из которых 22 из Днепропетровской области.

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Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, услугами такого трансфера воспользовались только 10 человек. 12 по непонятным причинам не поехали. Об этом сообщил Днепропетровский облсовет.

10 человек доставили в Царичанскую ЦРБ, где они проходят обследование.

Областные власти обратились к жителям, напомнив, что аработает круглосуточная горячая линия: 0800-500-474. "Нам необходим контакт и данные о каждом человеке, кто возвращается из стран ЕС. Мы готовы высылать за группами из нескольких человек транспорт и доставлять их домой с прохождением всех диагностических процедур для того, что бы минимизировать проникновение в область вируса,", - отмечается в обращении.