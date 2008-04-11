Ехануров ищет деньги, чтобы отремонтировать подводную лодку

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что Министерство обороны намелено продолжить ремонт подводной лодки «Запорожье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

«Что касается подводной лодки «Запорожье», то ее ремонт будет продолжен», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр отметил, что для окончания ремонта необходимо около 12 млн. грн.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, он должен найти эти средства, поскольку в госбюджете они не предусмотрены.

Ю.ЕХАНУРОВ также добавил, что также изучает ответы руководства Запорожья и Запорожской области относительно финансирования ремонта лодки.

«Я все-таки возлагаю серьезные надежды на сотрудничество с областными администрациями, облсоветами», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщалось, Минобороны планировало отремонтировать подводную лодку «Запорожье» еще в 2007 году. Предыдущий министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявлял, что после ремонта лодка “Запорожье” будет продана.

В марте 2003 года Кабмин создал межведомственную комиссию для рассмотрения целесообразности ремонта, модернизации и последующего пребывания в составе ВМС подводной лодки «Запорожье».

Лодка была построена в 1970 году.