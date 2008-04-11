Ехануров ищет деньги, чтобы отремонтировать подводную лодку
Необходимо около 12 млн. грн
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что Министерство обороны намелено продолжить ремонт подводной лодки «Запорожье».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.
«Что касается подводной лодки «Запорожье», то ее ремонт будет продолжен», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
Министр отметил, что для окончания ремонта необходимо около 12 млн. грн.
По словам Ю.ЕХАНУРОВА, он должен найти эти средства, поскольку в госбюджете они не предусмотрены.
Ю.ЕХАНУРОВ также добавил, что также изучает ответы руководства Запорожья и Запорожской области относительно финансирования ремонта лодки.
«Я все-таки возлагаю серьезные надежды на сотрудничество с областными администрациями, облсоветами», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
Как сообщалось, Минобороны планировало отремонтировать подводную лодку «Запорожье» еще в 2007 году. Предыдущий министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявлял, что после ремонта лодка “Запорожье” будет продана.
В марте 2003 года Кабмин создал межведомственную комиссию для рассмотрения целесообразности ремонта, модернизации и последующего пребывания в составе ВМС подводной лодки «Запорожье».
Лодка была построена в 1970 году.