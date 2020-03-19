Суды начали экономить на бумаге и почтовых отправлениях.

В киевских судах нет средств на почтовую корреспонденцию, по почте будут отправлять только крайне важные сообщения.

Об этом говорится в заявлении Шевченковского райсуда Киева, обнародованном в Facebook.

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«Относительно ограниченной возможности направления судом корреспонденции почтовой связью. Согласно сообщению Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в городе Киеве, в судебной системе сложился огромный дефицит текущих расходов на обеспечение осуществления судопроизводства. Прежде всего, речь идет о почтовых отправлениях, судебных повестках, бумаге и т.д.», - сказано в сообщении.

В связи с этим Шевченковский райсуд Киева сообщает об отсутствии надлежащего обеспечения для почтового корреспондирования судом.

«Учитывая изложенное, Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что до решения указанной проблемы судом будут осуществляться только меры по обеспечению рассмотрения дел», - сообщили в суде.