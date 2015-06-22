Украина собирается ликвидировать 18 тюрем
В ближайшее время будут законсервированы или ликвидированы 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время заседания коллегии Министерства юстиции Украины.
По ее словам, в рамках реформы пенитенциарной службы до ноября будет осуществлен внутренний аудит всех подчиненных учреждений с целью определения целесообразности их функционирования или дислокации.
Читайте такжеЗа забором киевского СИЗО: в каких условиях живут арестанты (фоторепортаж)"Всего будет законсервировано или ликвидировано 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным", - сказала Севостьянова.
Она напомнила, что на подконтрольной территории Украине работает 148 учреждений пенитенциарной службы и 622 подразделения уголовно-исполнительной инспекции, в тюрьмах и изоляторах находится 159 тыс. осужденных, а деятельность учреждений обеспечивают 38 тыс. лиц.