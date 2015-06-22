Украина собирается ликвидировать 18 тюрем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время заседания коллегии Министерства юстиции Украины.

По ее словам, в рамках реформы пенитенциарной службы до ноября будет осуществлен внутренний аудит всех подчиненных учреждений с целью определения целесообразности их функционирования или дислокации.

Читайте такжеЗа забором киевского СИЗО: в каких условиях живут арестанты (фоторепортаж)"Всего будет законсервировано или ликвидировано 18 тюрем, содержание которых является экономически нецелесообразным", - сказала Севостьянова.

Она напомнила, что на подконтрольной территории Украине работает 148 учреждений пенитенциарной службы и 622 подразделения уголовно-исполнительной инспекции, в тюрьмах и изоляторах находится 159 тыс. осужденных, а деятельность учреждений обеспечивают 38 тыс. лиц.