В Запорожье представили документальный спектакль о жизни переселенцев

В основу полуторачасового спектакля положено 15 историй переселенцев из Крыма и Донбасса, записанных участниками проекта. Сценарий подготовили кировоградцы Дэн и Яна Гуменные, а режиссером постановки стала переселенка из Крыма Галина Джикаева, сообщает Радио Свобода.

«Я, когда приехала в Киев, у нас был первый проект с Институтом «Республика» «Дерево жизни» о событиях на Майдане и в зоне АТО. Он был достаточно успешным. И фонд Эберта поддержал нашу идею создать документальный спектакль о переселенцах. Мы решили изменить формат. Это исключительно документальный формат. Монологи людей, которые переехали, были вынуждены переехать на материковую Украину. Когда ты встречаешься с людьми, у них истории иногда более острые, чем у нас. Люди могут поехать в Крым, а я не могу. Но есть люди, у которых все острее, которые пережили страшные вещи. Это и бомбардировки, и потери, и изнасилования. У нас есть даже уникальный персонаж – это ополченец, которого случайно на улице нашли», – рассказывает режиссер Галина Джикаева.

Читайте такжеВо Львове проходит посвященный культуре и истории Донбасса форумЧасть участников проекта уже была задействована в социально-политическом спектакле «Дерево Жизни», который презентовали в Киеве осенью 2014 года. Среди актеров жители Киева, Черновцов, Запорожья и переселенцы из Крыма.

«Я – киевлянка, участница боевых действий, афганец. Была на Востоке в прошлом году почти все лето как журналист. И постоянно имея дело с переселенцами, по-разному воспринимаешь. Разные есть ситуации. Кто-то уезжает, потому что некуда, нет выхода. Кто не едет, потому что считает, как покинуть, покинуть город, семью, дом, страну на чужих людей и куда-то ехать, и вопрос: «Куда?». А кто едет в Киев, потому что здесь больше возможностей и дармовщини, и волонтеры ответят все, и вы мне все должны. Вы – плохие, а я – хороший. Иногда есть и такие ситуации,– отмечает актриса Наталья. – Многие считают, что страну искусственно втянули в войну и люди оказались в заложниках ситуации. Есть такая точка зрения. И каждая из них имеет право на существование. Нам теперь учиться жить и понимать людей, которые стали вынужденными переселенцами в своей стране».

Кроме Запорожья, спектакль покажут в Одессе, Ужгороде, Киеве, Одессе и Северодонецке. Спектакль создан при поддержке Института «Республика» и представительства фонда Фридриха Эберта в Украине.

Сейчас на территории Запорожской области зарегистрировано более 63 тысяч вынужденных переселенцев с востока Украины. В целом в Украине по состоянию на 15 июня, по данным Министерства социальной политики, взято на учет около 1,3 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма.