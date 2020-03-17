Киев увяз в пробках, несмотря на карантин

Серьезные заторы на бульваре Тараса Шевченко, Голосеевском проспекте, а также проспектах Гузара, Лобановского, Бандеры и Победы

Утром вторника, 17 марта, в Киеве образовались серьезные пробки. Заторы образовались даже на фоне объявленного в столице карантина из-за пандемии коронавируса, который бушует в Европе.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Серьезные заторы на бульваре Тараса Шевченко, Голосеевском проспекте, а также проспектах Гузара, Лобановского, Бандеры и Победы.

Кроме того, движение затруднено на Набережном шоссе, улицах Борщаговской, Саксаганского, Телиги, Черновола, Скляренко, Богатырской.

На левом берегу в пробках проспект Бажана, улицы Миропольская и Братиславская

Движение на мостах - Южном, Патона и Метро затруднено в сторону центра города.