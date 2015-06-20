Геращенко: бойцы "Торнадо" должны в 9 утра субботы выйти с базы и сложить оружие

Об этом во время ток-шоу "Шустер LIVE" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат Антон Геращенко, обращаясь к заместителю командира роты Николаю Цукуру.

"В 9:00 вы должны выйти с территории базы и сложить оружие и дать возможность провести все законные следственные действия. Если вы этого не сделаете, вы будете так же преступником. Я так же обращаюсь ко всем бойцам батальона "Торнадо", которые сейчас нас видят, не выполняйте преступных указаний по недопуску на территорию базы следователей", - сказал он.

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В свою очередь Цукур отметил, что следователи ночуют на территории базы. "Насколько я понимаю, Антон Геращенко – это советник министра. Я его уважаю, конечно, но давать приказ нам может министр. У нас по законодательству есть два месяца на переаттестацию, на пересчет оружия и сдачу его в МВД", - отметил он.

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При этом Цукур добавил, что готов выйти в субботу в 9:00 и получить на руки приказ от министра, "который прикажет сложить оружие и передать на ответственное хранение". "Я б просто хотел на этот период (передачи документов по контрабанде. – Ред.), чтобы был ряд адвокатов, была пресса. Мы завтра собрались сделать пресс-конференцию, на 11:00 приглашаем все каналы, что мы открыты", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что и.о. командира роты "Торнадо" Николай Цукур рассказал, на каких условиях его бойцы готовы сотрудничать со следствием.