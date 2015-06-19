И.о. командира "Торнадо": Мы готовы выполнять приказ Авакова (видео)

Об этом он сказал в интервью Еспресо.TV.

"Арсен Аваков подписал приказ о нашем расформировании. Мы его приказы будем выполнять четко и беспрекословно, но приказы генерала Науменко мы выполнять отказываемся. Все приказы, которые мы считаем преступными, мы не выполняем. Если нам говорят отпустить контрабанду - мы ее не отпускаем. Если нам говорят явиться в прокуратуру на следствие - мы являемся", - рассказал Николай Цукур.

По словам Цукура, с апреля начались "гонения на роту "Торнадо".

"По нашей информации 2 апреля должен был уйти из Луганска поезд с углем. Мы по этому составу доложили, что будем блокировать, так как непонятно кто его будет вести. В таких поездах возможен провоз ДРГ, взрывчатки и всего, что угодно. И нас 2 апреля по приказу вывели до 18:00. Поезд должен был пройти с 19:00 до 20:00.

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16 числа мы задержали еще один поезд... В 20 вагонах продукции более чем на 17 млн грн. Кому-то мы перешли дорогу своими действиями. Когда я говорил со своим комбатом, он говорит, что ночь не дают спать, угрожают, отдают приказ, чтобы отпустил поезд, но сказал, что будет стоять на своем", - объяснил и.о. командира "Торнадо".

Также "торнадовец" прокомментировал заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса по поводу "забаррикадирования базы".

"Мы не забаррикадировались, это наша штатная деятельность. У нас военизированное подразделение, поэтому у нас круглосуточно ведет службу вооруженный пост. Патруль постоянно патрулирует территорию. Все наши списки есть у сепаратистов - мы "расстрельные", поэтому соблюдаем меры безопасности. Если к нам будет кто-то проникать с оружием, это будет неправильно", - сказал он.

По словам Цукура, приказы министра "торнадовцы" готовы выполнять, а также сотрудничать со следствием, но на "реальных условиях".

"И мы выполняем приказы министра, готовы идти на диалог, разговаривать, но только не обманом, а именно с конкретным разговором. Меня обманным путем пытались похитить. Меня обманули, когда мы вчера с Матиосом разговаривали, я уже согласился разоружить половину людей, пропустить сюда следственную группу, то чего они требовали, но только в обмен на то, чтобы моих людей, которых задержали, выпустили. Он сказал, что они свидетели и скоро вернутся на базу. Мне же позвонила мать одного из бойцов, сказала, что сына украли и везут в сторону Харькова. Я позвонил Матиосу, говорит, что потом разберемся. Поэтому я ему сказал, что пока не разберемся, я не знаю, что они хотят делать на базе. Мы требуем допустить адвокатов к нашему командиру. Также нам известно, что два наших бойца пропали без вести с милицией, их нет в списках выпускаемых. Пусть отвечают, где они есть. Если кто-то из наших виноват, пусть проводят расследование", - сказал Николай Цукур.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Департамента внутренней безопасности МВД и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали командира и семерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".