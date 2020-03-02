"Игры героев": в Харькове прошли соревнования для бойцов, получивших травмы на фронте (фоторепортаж, видео)

Половина участников - новички, которые раньше не занимались спортом.

В Харькове бойцы, которые получили боевые травмы на фронте, отжимались, приседали и прыгали.

Как говорится в сюжете ТСН, в городе в четвертый раз состоялись "Игры героев". Несмотря на протезы, все 20 участников соревновались в кроссфите, выполняли непростые упражнения на выносливость. На тренажерах они имитировали греблю, упражнялись со штангами и гантелями.

Соревнованиям предшествовали изнурительные тренировки. Половина участников - новички, которые до этого почти не занимались спортом. По словам организаторов, цель таких соревнований - не награды, а мотивация ребят, которые вернулись с войны, не унывать и не терять уверенность в себе.

"Это мотивация для самого себя. Я лишний раз повторяю, что у меня проблем нет и нужно двигаться вперед", - рассказал один из участников соревнований.