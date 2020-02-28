В Днепре задержали карманников которые промышляли в супермаркетах (видео)
13:14, 28 февраля 2020Общество
65 0
Двух воровок быстро поймали с поличным.
Карманниками оказались женщины \ © Fotolia / Ammentorp
Кражи приобрели такие масштабы, что полиция устроила засаду в торговом центре.
Читайте такжеСкандал на вокзале в Киеве: очевидец заснял, как полицейский "крышует" карманников (видео)
Двух воровок быстро поймали с поличным. Прилично одетые женщины подходили вплотную к озабоченным хозяйкам в супермаркете и вытаскивали телефоны и кошельки.
Задержанными оказались женщины 25-ти и 29-ти лет. Родом они из Донецкой области. За свои действия ближайшие пять лет женщины могут провести в тюрьме. Украденные вещи уже вернули хозяевам.
Карманных воришек, которые охотились на жертв в супермаркетах, задержали в Днепре
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter