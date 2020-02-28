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В Днепре задержали карманников которые промышляли в супермаркетах (видео)

13:14, 28 февраля 2020
Общество
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Карманниками оказались женщины \ © Fotolia / Ammentorp

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Двух воровок быстро поймали с поличным. Прилично одетые женщины подходили вплотную к озабоченным хозяйкам в супермаркете и вытаскивали телефоны и кошельки. 

Задержанными оказались женщины 25-ти и 29-ти лет. Родом они из Донецкой области. За свои действия ближайшие пять лет женщины могут провести в тюрьме. Украденные вещи уже вернули хозяевам. 

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